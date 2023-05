Incidente a catena sulla Palermo-Mazara a Sferracavallo, traffico in tilt

Traffico in tilt sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo a causa di un incidente che si è verificato all’interno della galleria di Sferracavallo. Tre auto che viaggiavano in direzione Mazara sono state coinvolte in uno scontro ancora da chiarire. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti, ma ha causato gravi disagi alla viabilità: da diverse ore si registrano intensi ingorghi stradali con code che si estendono fino a via Ugo La Malfa.

Nel frattempo, un incidente mortale si è verificato in via Duca degli Abruzzi, a Palermo, poco dopo le 15:00. Due veicoli si sono scontrati di fronte alla Palazzina Cinese, provocando la morte di un uomo. La vittima, alla guida di una Citroen C3, è finita contro una Hyundai Atos parcheggiata per cause ancora da determinare. L’auto ha colpito anche il palo della fermata dell’autobus, che è stato divelto nell’impatto.

Le condizioni dell’uomo, un ottantaseienne, sono apparse subito gravi. Il personale medico del servizio di emergenza 118 intervenuto sul luogo dell’incidente lo ha caricato sull’ambulanza, ma purtroppo è deceduto poco dopo, prima di arrivare all’ospedale Villa Sofia. Inizialmente, i carabinieri sono intervenuti immediatamente sulla scena, seguiti successivamente dalla squadra dell’Infortunistica Stradale, incaricata di effettuare i rilievi necessari. A causa dell’incidente, il traffico nella zona è stato completamente bloccato sia in direzione Mondello che in direzione Favorita.