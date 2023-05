Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023 si spoglia e indossa il bikini

L’Isola dei Famosi 2023 sta regalando sorprese e novità, anche per la naufraga Cristina Scuccia. L’ex suora, che si era prefissata di non indossare il bikini durante la sua avventura in Honduras, ha deciso di superare alcuni limiti e mettersi alla prova, indossando un mezzo bikini. In particolare, ha scelto di usare un top da bikini, abbinato a dei normali pantaloncini.

La conduttrice Ilary Blasi non ha mancato di notare questo cambiamento durante la puntata, facendolo presente a Cristina. La naufraga ha spiegato di essere in un percorso di liberazione dalle sovrastrutture che si porta dietro da tempo.

Prima della partenza per il reality, Cristina aveva dichiarato a “Verissimo” di non voler indossare il bikini in Honduras: “Eviterò il bikini perché non mi sentirei a mio agio. Ho trovato una soluzione più adatta a me. Sarò composta”. Tuttavia, dopo 26 giorni di permanenza sull’isola, l’ex suor Cristina ha deciso di cedere al due pezzi, optando per un top rosa e un pantaloncino.

Questa “prova costume” rappresenta un passo importante nel percorso interiore di Cristina all’interno del reality. La naufraga ha infatti espresso il desiderio di vincere le proprie paure e di mettersi in gioco: “Sto provando a mettermi in gioco, cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato”. Inoltre, ha aggiunto: “Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro da tempo”.

Cristina Scuccia continua dunque il suo percorso di crescita personale all’Isola dei Famosi 2023, sfidando i limiti che si era imposta e dimostrando una grande voglia di cambiamento e di riscoperta di sé stessa.