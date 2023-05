La scomparsa di Rosario Mauro Scialabba: 10 anni di misteri e ricerche

Il 16 maggio 2013, Rosario Mauro Scialabba, un uomo di 76 anni noto come Mauro, è scomparso misteriosamente nella zona di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Dieci anni dopo, la famiglia Scialabba continua a cercare risposte sulla scomparsa del loro caro e si rivolge alla storica trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” nella speranza che nuove informazioni possano emergere e dare finalmente un senso a quella giornata fatale.

Mauro viveva con la sua famiglia a San Mauro Castelverde e ogni giorno si recava nel suo terreno situato a pochi chilometri di distanza, in contrada Vrincieli. Qui si trovano un casolare e un vigneto che Mauro curava personalmente. La figlia lo accompagnava di solito in auto al mattino e lo prendeva la sera.

Tuttavia, la mattina del 16 maggio 2013, la figlia non si sentiva bene e Mauro decise di uscire da solo a piedi. Era intorno alle 9:30 quando è stato visto per l’ultima volta. La sera, preoccupata per il mancato rientro del padre, la figlia è andata a cercarlo nel terreno. Ha trovato i vestiti che indossava quella mattina, segno che si era cambiato per indossare gli abiti da lavoro. Ma non c’era traccia di Mauro.

Le ricerche condotte dai carabinieri e dalla protezione civile non hanno portato a risultati concreti. La zona circostante al terreno di Mauro è impervia e piena di rovi, rendendo le ricerche estremamente difficili. Mauro non aveva con sé né il cellulare né i documenti.

Un conoscente ha riferito di aver visto Mauro intorno alle 17:00 nei pressi di San Mauro Castelverde, lungo la strada che dalla campagna porta al centro abitato. Mauro camminava nella direzione opposta a quella di casa. Questo avvistamento, tuttavia, non è stato confermato e il mistero sulla sua scomparsa rimane irrisolto.

La famiglia Scialabba, affranta e disperata, lancia un appello attraverso il programma “Chi l’ha visto?”: “Vorremmo sapere la verità”. Chiedono a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti e aiutare a fare luce sul destino di Mauro, dopo dieci lunghi anni di ricerche e domande senza risposta.

Se avete informazioni utili sulla scomparsa di Rosario Mauro Scialabba, potete contattare la trasmissione “Chi l’ha visto?” attraverso il loro sito web: [http://www.chilhavisto.rai.it/](http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-4fc32d26-4b05-46b2-9e4a-be64832e3f98.html)