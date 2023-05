Fiorello e Claudio Baglioni celebrano i loro compleanni in grande stile a Viva Rai 2

Rosario Fiorello, noto conduttore televisivo e radiofonico siciliano, e Claudio Baglioni, celebre cantante romano, hanno festeggiato i loro compleanni in diretta televisiva durante la trasmissione mattiniera Viva Rai 2. I due artisti, nati entrambi il 16 maggio, hanno cantato “Strada facendo” alle sette e mezza del mattino, sotto la pioggia e circondati dal pubblico entusiasta.

Fiorello, il cui vero nome è Rosario Tindaro Fiorello, è nato a Catania il 16 maggio 1960 e oggi compie 63 anni. È celebre per il suo stile frizzante e le sue doti di imitatore, che lo hanno reso uno dei volti più amati della televisione italiana. Al di là del suo successo professionale, Fiorello è conosciuto per il suo grande attaccamento alla Sicilia, terra d’origine della quale è sempre stato fiero. Claudio Baglioni, nato a Roma il 16 maggio 1951, compie oggi 72 anni. Il cantante è conosciuto per le sue canzoni romantiche e appassionate, che hanno fatto sognare intere generazioni di italiani. Nel corso della sua carriera, Baglioni ha venduto milioni di copie e ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, consolidando la sua posizione tra i grandi della musica italiana.

Il duo ha deciso di festeggiare i loro compleanni in diretta televisiva, allietando il pubblico con le loro performance e condividendo con i fan questo momento di gioia. Fiorello aveva annunciato in precedenza la presenza di Claudio Baglioni nella puntata del 16 maggio di Viva Rai 2, attirando così un gran numero di spettatori e fan del cantante romano.

La celebrazione non si è limitata ai due protagonisti: Laura Pausini, anch’essa nata il 16 maggio, ha inviato i suoi auguri a Fiorello e Baglioni, sottolineando come “i tori sono sempre i migliori”. Anche Dolcenera e Nicolò Fabi, altri artisti nati in questa data, hanno ricevuto gli auguri da Baglioni.

La giornata di festa è stata allietata da risate e musica, e il profilo Twitter di Viva Rai 2 ha dedicato numerosi post a Fiorello, descrivendolo come “Ciuri, Fiore, Don Tindaro, Fuorello, Florì, Doc, Belvo, Showman, supereroe che ogni mattina diffonde il buonumore: semplicemente Fiorello”. Un altro tweet recitava: “Oggi si festeggia a Viva Rai2, buon compleanno al nostro portatore sano di varietà!”.