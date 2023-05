Più autovelox in Sicilia: ecco dove si trovano e cosa si rischia

In Sicilia la Polizia di Stato ha aumentato il numero di rilevatori di velocità su molte delle sue strade, sia autostrade che statali. La polizia di Stato ha pubblicato l’elenco delle nuove postazioni degli autovelox, telelaser e trumcam fino al 21 maggio, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti causati dall’eccesso di velocità.

Per evitare sanzioni, i conducenti devono osservare attentamente i limiti di velocità, poiché le multe possono essere molto salate se si superano i limiti. Ad esempio, una violazione da 10 a 40 km/h sopra il limite può comportare una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro. Se si supera il limite di oltre 60 km/h, la multa può arrivare fino a 3.382 euro, oltre alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Gli autovelox sono stati posizionati in modo strategico: vicino alle postazioni dei rilevatori sono stati installati cartelli per avvertire i conducenti. Di seguito, l’elenco completo delle nuove postazioni degli autovelox in Sicilia fino al 21 maggio:

16/05/2023

Autostrada

A / 19 Palermo-Catania PA

Strada Statale

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

17/05/2023

Autostrada

A / 18 Dir CT

A /20 Messina-Palermo ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

Strada Statale

SS / 514 RG

SS / 640 di Porto Empedocle CL

18/05/2023

Autostrada

A / 18 Dir. / Tangenziale di Catania CT

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

Strada Statale

SS / 514 RG

SS / 640 di Porto Empedocle CL

19/05/2023

Autostrada

A /20 Messina-Palermo ME

A /29 Dir Palermo-Trapani TP

A / A19 EN

Strada Statale

SS / 113 PA

SS / 640 di Porto Empedocle AG

20/05/2023

Autostrada

A / 18 Dir CT

A / 29Dir Palermo-Trapani TP

Strada Statale

SS / 113 PA

SS / 121 PA

SS / 640 di Porto Empedocle CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

21/05/2023

Autostrada

A / 20 Messina-Palermo ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA.

Guidare in sicurezza è fondamentale per evitare incidenti e sanzioni, quindi si consiglia a tutti i conducenti di rispettare scrupolosamente i limiti di velocità e di prestare attenzione alle indicazioni stradali.