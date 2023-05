Paura a Misilmeri, scoppia incendio in un appartamento

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incendio in un appartamento a Misilmeri, in via Val di Mazzara. I vigili del fuoco sono stati subito allertati e sono sul posto con diversi mezzi per spegnere le fiamme.

L’incendio ha prodotto un fumo intenso che rende difficile l’intervento delle squadre antincendio. Fortunatamente, da una prima ricognizione sembra che non ci siano feriti. Al momento non è chiaro a cosa sia dovuto l’incendio e si stanno verificando ulteriori informazioni sui fatti.