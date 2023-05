Il maltempo non lascia la Sicilia, allerta rossa fino a mezzanotte

La Protezione Civile regionale ha diffuso oggi l’avviso n. 23135 di allerta meteo arancione per condizioni meteorologiche avverse in vigore dalle 16:00 di oggi fino alle ore 24 di domani, martedì 16 maggio. In particolare, l’allerta riguarderà la Sicilia occidentale, mentre sul resto del territorio dell’isola sarà gialla.

La situazione prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola. I quantitativi cumulati saranno da deboli a puntualmente moderati. Inoltre, per la provincia di Trapani, Palermo (zona ovest e capoluogo) e Agrigento (zona ovest) sarà in vigore l’allerta ROSSA fino a questa notte, per poi passare ad ARANCIONE.

L’allerta meteo è stata emessa a seguito di un peggioramento delle condizioni atmosferiche che è previsto nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale, pertanto, invita la popolazione a prestare la massima attenzione e a tenere d’occhio eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. È importante adottare comportamenti atti a prevenire eventuali situazioni di rischio per la propria incolumità, come evitare di uscire di casa se non strettamente necessario e proteggere le proprie abitazioni da eventuali infiltrazioni di acqua.