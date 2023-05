Allagamenti, voli dirottati e aliscafi fermi: l’allerta rossa spaventa la Sicilia

La Sicilia occidentale è stata colpita da un forte maltempo che ha causato numerosi disagi e interventi dei vigili del fuoco. A Palermo, diverse abitazioni nelle zone di via Oreto, via Roma, via Altofonte e nei pressi del tribunale hanno subito infiltrazioni d’acqua, mentre strade allagate sono state segnalate anche in centro e in via Messina Marine. La statale 113 tra Ficarazzi e Villabate è stata interessata da disagi.

La situazione più critica si registra a Mondello, dove molte strade sono state allagate e il viale Regina Elena è stato chiuso al traffico. Qui sono intervenuti personale della polizia municipale, della protezione civile e una squadra dell’Amap. Sono stati bloccati anche alcuni autobus.

A Bagheria, la situazione è sotto controllo grazie al centro operativo comunale della protezione civile, ad eccezione di un tombino in corso Baldassarre Scaduto, al civico 83, che trabocca. Il tombino è stato transennato per evitare problemi agli automobilisti. Anche a Monreale, la protezione civile è entrata in azione per rimuovere alcune piante che erano cadute sulla strada.

Il maltempo ha causato anche alcuni disagi nei voli aerei: un volo proveniente da Edimburgo è stato deviato a Lamezia Terme, mentre un volo da Varsavia è stato deviato a Catania.

Le compagnie di aliscafi hanno sospeso i collegamenti da Trapani e Marsala verso l’arcipelago delle Egadi a causa delle avverse condizioni meteo. La compagnia Liberty Lines ha cancellato cinque corse in mattinata, mentre il collegamento tra Lampedusa e Linosa, isole Pelagie, è stato sospeso. Sono state cancellate anche diverse corse di traghetti, tra cui il traghetto Siremar ‘Simone Martini’ che collega Marettimo a Trapani, il collegamento Lipari-Milazzo con il ‘Pietro Novelli’ e il traghetto ‘Cossyra’ che collega Linosa con Porto Empedocle. Anche il collegamento Pantelleria-Trapani con il traghetto ‘Paolo Veronese’ è stato sospeso.

Il maltempo continua a interessare la Sicilia occidentale e dovrebbe peggiorare nel pomeriggio.