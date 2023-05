Incidente sulla Palermo-Agrigento: auto sbanda e sfonda il guard-rail a Villabate

Un incidente stradale si è verificato lungo la SS121 Palermo-Agrigento, all’altezza di Villabate, intorno alle 4.30 di questa mattina. Una Opel Corsa che procedeva in direzione Agrigento ha perso il controllo, finendo sulla corsia opposta e sfondando il guardrail.

Gli operatori della M.F. AUTO di Magnasco Francesco sono intervenuti sul luogo dell’incidente, trovandosi di fronte a una situazione piuttosto complicata. L’auto era infatti bloccata tra il guardrail e l’asfalto, rendendo difficoltoso il recupero del veicolo.

Per fortuna, nessuna macchina procedeva in senso opposto al momento dell’impatto, evitando ulteriori conseguenze. Al momento, non si conoscono le condizioni delle persone che si trovavano all’interno dell’auto coinvolta nell’incidente.

Le autorità competenti sono intervenute sul luogo per effettuare i rilievi necessari e stabilire le cause dell’incidente.