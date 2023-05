Il siciliano Sebastiano Lentini compie 100 anni, guida ancora la sua auto

L’amministrazione comunale e tutta la città di Castellammare del Golfo festeggiano i 100 anni compiuti oggi da Sebastiano Lentini, nato il 14 maggio 1923 proprio a Castellammare del Golfo.

Perfettamente lucido ed autosufficiente, Sebastiano Lentini guida ancora la sua auto ma il nonnino purtroppo non ha potuto festeggiare con la compagna di una vita- con la quale aveva raggiunto ben 72 anni di matrimonio, Maria Lentini, morta 20 giorni fa a 95 anni. La coppia non ha avuto figli ma ben 20 nipoti e 23 pronipoti.

Sebastiano Lentini è stato allevatore e per anni ha gestito con la moglie un piccolo negozio di generi alimentari in via Piave a Castellammare del Golfo.

Il nonnino centenario è stato attorniato da nipoti e pronipoti che- nonostante molti siano residenti nel nord Italia- hanno deciso di essere tutti presenti ai festeggiamenti dei cento anni per far vincere a nonno Sebastiano la tristezza della recente perdita della moglie.

L’amministrazione comunale ha consegnato a Sebastiano Lentini dei fiori augurali ed una targa di congratulazioni per il traguardo di vita raggiunto porgendo al centenario castellammarese «i più sinceri auguri di buona salute e serenità con l’auspicio di festeggiare ancora per tanti anni il nostro longevo concittadino».