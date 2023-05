Attesi violenti nubifragi e alluvioni, seria allerta meteo in Provincia di Palermo e Trapani

Una forte ondata di maltempo si abbatterà domani sulle Province di Palermo e Trapani, lo dicono le previsioni degli esperti.

Secondo le previsioni meteo, sono attesi violenti temporali che potrebbero causare nubifragi e allagamenti. Si attende il bollettino della Protezione Civile. Sono previste precipitazioni molto intense, in particolare nel pomeriggio e nella serata di domani, che potrebbero riversare al suolo in poco tempo ingenti quantità d’acqua.

C’è il serio pericolo che i temporali possano trasformarsi in nubifragi, provocando allagamenti di strade, sottopassi e altre aree urbane. La popolazione è invitata alla massima prudenza, evitando di avvicinarsi a fiumi, torrenti, argini e ponti.

Anche la città di Palermo è a rischio di forti piogge con possibili allagamenti in alcune zone. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e nel pomeriggio verrà emesso un nuovo bollettino con gli aggiornamenti delle previsioni e le indicazioni della allerta meteo i relazione all’evoluzione del maltempo.