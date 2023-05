Allerta rossa in Sicilia: attese piogge torrenziali

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa in Sicilia occidentale. Sono previste precipitazioni molto intense che potrebbero causare nubifragi e allagamenti in tutta la Sicilia occidentale. In particolare per quanto riguarda la provincia di Trapani l’allerta e di colore rosso, mentre per quanto riguarda la provincia di Palermo l’allerta è arancione.

Come abbiamo già anticipato in questo articolo, secondo le previsioni meteo, nel pomeriggio e nella serata di domani 15 Maggio sono attesi intensi temporali che potrebbero scaricare ingenti quantità d’acqua al suolo in poco tempo. C’è il serio rischio che i temporali possano trasformarsi in nubifragi e provocare allagamenti di strade, sottopassi e altre aree urbane della città.

Secondo il bollettino sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia

occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati,

specie nella seconda parte della giornata; da sparse a diffuse, anche a carattere

di rovescio o temporale, su Sicilia centrale, con quantitativi cumulati

generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su

restanti zone, fino a localmente moderati

Nessun fenomeno.

La Protezione Civile regionale ha diramato l’allarme per il rischio idrogeologico, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani. L’allerta rossa è la più grave tra le allerte meteo ed indica una situazione di elevata criticità con condizioni di rischio per l’incolumità delle persone. La popolazione è invitata alla massima prudenza ed è sconsigliato avvicinarsi a fiumi, torrenti, argini e ponti.

Le autorità sono in preallarme e hanno già attivato il monitoraggio delle aree a rischio. Sono pronte ad intervenire in caso di emergenza per prestare soccorso ai cittadini. Si raccomandadi limitare gli spostamenti e di uscire solo in caso di estrema necessità. La situazione sarà costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che pubblicherà periodici aggiornamenti sull’intensità dei fenomeni previsti.