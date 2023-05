In Sicilia arriva il caldo e la pioggia africana, previsti 30 gradi

Maltempo con venti forti ma caldo anomalo con temperature fino a 30 gradi. Da oggi 12 Maggio 2023, nel Mediterraneo centro-occidentale si è assistito ad un cedimento del campo di alta pressione che ormai da diversi giorni stazionava in loco, ed la formazione di un minimo depressionario nei pressi delle isole Baleari, che comporta ora una fase di maltempo anche intensa tra Spagna, Francia ed il centro nord Italia.

Piogge e venti forti in arrivo

Da ciò ne è scaturita una risalita della nuvolosità dal Canale di Sicilia anche verso la nostra regione, dove qualche pioggia entro sera dovrebbe coinvolgere soprattutto i settori centro-meridionali e occidentali dell’isola (agrigentino, basso trapanese in primis). Domani, Sabato 13 Maggio 2023, forti venti meridionali inizieranno a soffieranno sulla nostra isola, che dapprima coinvolgeranno i settori meridionali ed occidentali, e successivamente entro sera mediante ventilazione di scirocco anche in quelli orientali, specie sul messinese tirrenico. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico per la Sicilia.

Raffiche oltre i 120 km/h

Proprio il settore tirrenico settentrionale risulterà quello dove tale ventilazione dovrebbe assumere maggiore intensità, dove ci attendiamo raffiche di tempesta con punte localmente anche oltre i 120 km/h.

Temperature in forte aumento, oltre i 30°C

Le temperature risulteranno in forte aumento su tutta l’isola e si prevede anche il superamento dei +30°C tra palermitano, trapanese e messinese tirrenico, dove tale ventilazione giungerebbe sotto forma di favonio (venti caldi e secchi) e sul settore interno sud-orientale dell’isola.

Notte estiva, ma con nuvolosità

Anche la serata e la notte successiva dovrebbe risultare calda, quasi estiva su tali settori (specie messinese tirrenico) dove anche in piena notte dovrebbero/potrebbero mantenersi temperature oltre i +20°C. Tuttavia come spesso accade in queste situazioni, il cielo non si presenterà sereno, e della nuvolosità alta e stratiforme in risalita dal Canale di Sicilia dovrebbe portare qualche debole pioggia sparsa un po su tutta l’isola.