Auto si schianta contro muro e rimbalza contro vettura: 19enne in prognosi riservata

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio nei pressi di Frigintini, nel comune di Modica, in provincia di Ragusa. Le autorità sono intervenute sul posto dopo che un conducente ha perso il controllo del proprio veicolo, andando a sbattere contro il muro che delimitava la carreggiata, prima di scontrarsi frontalmente con un’altra vettura.

Il bilancio dell’incidente è grave: un giovane è rimasto ferito gravemente ed è stato portato in ospedale in condizioni serie. Si tratta di un giovane 19enne, ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania. Il velivolo è intervenuto direttamente sui luoghi dopo che i sanitari del 118 ne hanno constatato la gravità

La polizia locale di Modica ha avviato subito le indagini preliminari per stabilire le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, il conducente della Peugeot 206 coinvolta nell’incidente è, il giovane modicano, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro. Successivamente, la vettura si sarebbe scontrata frontalmente con una Toyota, alla cui guida c’era una signora di 63 anni, anche lei residente nel comune di Modica. La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”.

La polizia locale ha sequestrato entrambe le vetture coinvolte nell’incidente.