Auto a fuoco a Palermo, tre giovani gravemente ustionati

Un’automobile è andata a fuoco questa sera in viale Regione Siciliana a Palermo. Tre giovani che si trovavano all’interno dell’abitacolo hanno riportato gravi ustioni e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Civico. Le loro condizioni sono critiche.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto era stata ritirata oggi stesso dal proprietario dopo aver installato un impianto a gas. Mentre i tre amici, un 25enne, un 24enne e un 35enne, erano in viaggio, uno di loro ha acceso una sigaretta, causando un’esplosione e un violento incendio.

Il più giovane ha riportato ustioni al volto, al collo e alle braccia e le sue condizioni sono le più preoccupanti. Gli altri due hanno riportato ustioni su tutto il corpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che avvolgevano l’automobile. I tre feriti sono stati subito soccorsi e trasportati al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico, dove si trovano ora ricoverati in prognosi riservata. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.