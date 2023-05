Un nuovo sentiero nel Parco delle Madonie sarà intitolato a Biagio Conte

Un nuovo sentiero all’interno del Parco delle Madonie, in Sicilia, sarà intitolato a Biagio Conte, il missionario laico che ha dedicato la sua vita al sostegno e all’aiuto dei più bisognosi. Il Sentiero Biagio Conte, lungo 1.800 metri, sarà il primo tratto del percorso che collega Portella Colla a Piano Cervi, situato lungo il versante di Polizzi Generosa, in prossimità di Piano Marabilici.

Il sentiero, immerso in un paesaggio naturale caratterizzato dalla presenza di faggi, era solito essere percorso da Biagio Conte durante le sue camminate di meditazione e preghiera. Grazie al dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione e della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, il sentiero sarà sottoposto a interventi di manutenzione per renderlo accessibile e fruibile ai visitatori.

Il Parco delle Madonie era per Biagio Conte un luogo di rifugio spirituale, dove poteva ritrovare se stesso e rafforzare la sua missione di carità. Salvatore Caltagirone, commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, ha voluto omaggiare la figura di Biagio Conte e la sua opera in favore dei poveri, definendolo “il seme gettato per fruttificare il bene e distribuirlo ai poveri”.

In collaborazione con il Comune di Polizzi e il dipartimento dello Sviluppo rurale, Caltagirone ha deciso di “conservare e tutelare” il ricordo della permanenza del missionario laico in questo luogo da lui tanto amato, dando vita al Sentiero Biagio Conte. Lungo il percorso, saranno collocate capannine in legno con frasi meditative di Biagio Conte e descrizioni delle specie botaniche presenti nell’area.

Il Sentiero Biagio Conte sarà non solo un luogo di memoria dedicato al missionario laico, ma anche un’opportunità per i visitatori di immergersi nella natura e riflettere sulla missione di carità portata avanti da Biagio Conte, la colonna portante della Missione Speranza e Carità.