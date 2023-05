Terribile incidente stradale in Sicilia, un morto e tre feriti

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa sera a Sciacca, il bilancio parla al momento di un morto e tre feriti.

È grave il bilancio di uno scontro frontale avvenuto fra auto sulla Menfi Sciacca.

Come detto. Il bilancio è di un morto e tre feriti.

Sul posto gli uomini del 118 e Carabinieri.

L’incidente è avvenuto alle porte di Sciacca. Come si vede dalla foto in copertina si sarebbe trattato di un incidente violentissimo visto che le due auto coinvolte sono andate completamente distrutte e si sono ridotte in un cumulo di rottami.

In aggiornamento