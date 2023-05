Palermo, Stefania Petyx scopre “mental coach porcone”: “Se ti spogli non paghi”

Uno dei pochi consigli ripetibili di un sedicente “mental coach” di Palermo è diventare una “por*a” se si vuole riprendere. Questa è l’orribile verità rivelata da Stefania Petyx di “Striscia La Notizia”, che ha smascherato il modus operandi di un individuo palermitano.

La giornalista con il bassotto ha prima spiegato nel suo servizio che il mental coach è una figura professionale che aiuta le persone a migliorare le proprie prestazioni nella vita privata, nel lavoro o nello sport, eliminando gli ostacoli mentali e i blocchi psicologici. La Petyx ha anche interpellato due importanti mental coach in Italia per comprendere meglio il loro ruolo. Ma a Palermo non tutti hanno avuto una buona esperienza con i mental coach scovato dalle telecamere di Striscia la Notizia, come dimostra la testimonianza di una vittima raccolta da Petyx.

La donna ha raccontato di aver subito una violenta aggressione verbale durante la sua prima e unica seduta con un sedicente mental coach, che l’ha umiliata e mortificata. Petyx ha mandato delle attrici a verificare i metodi di questo “professionista” e i risultati sono stati sconvolgenti. Durante le sedute, il mental coach, infatti, ha fatto domande altamente discutibili e ha usato un linguaggio volgare e inappropriato. Ha chiesto alle attrici se erano “porche” e se facevano sesso bene, e ha persino fatto proposte indecenti, come lo scambio di una seduta gratuita per uno spogliarello e la produzione di foto e film. «Sei brava a letto? Dai tutto?», e ancora: «Sei una porca, sì o no? Fai anche ***** *****?».

Fino alla proposta: «Oggi non mi paghi la seduta e ti spogli davanti a me. E ti faccio una foto». Ma quando il gancio di Striscia rifiuta e chiede di pagare normalmente e avere una ricevuta, la risposta del “mental coach” è: «Non la rilascio: non sono uno psicologo quindi non potresti neanche scaricarla». La prima parte del servizio è stata trasmessa ieri a Striscia la notizia. La seconda parte, con l’incontro tra Stefania Petyx e il mental coach “zozzone” ed evasore, sarà trasmessa stasera.