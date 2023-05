Omicidio a Palermo, ucciso un giovane di 32 anni

Omicidio questa mattina a Palermo. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola.

In particolare, in via Mulino, nel rione di Boccadifalco, un giovane di 32 anni è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. Queste le notizie che trapelano al momento sull’omicidio avvenuto a Palermo.

A Boccadifalco, sul luogo del dramma, stanno intervenendo i carabinieri e i sanitari del 118.

Non si conosce il motivo del delitto maturato in via Mulino. Secondo le prime ricostruzioni l’omicidio sarebbe avvenuto maturato al culmine di una lite per motivi economici.

Gli investigatori che indagano sul delitto si starebbero mettendo sulle tracce del presunto assassino che secondo quanto ricostruito fino ad ora sarebbe fuggito dopo aver sparato contro il 32enne.

IN AGGIORNAMENTO