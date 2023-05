Monreale, il dramma: donna cade dalle scale e muore

Monreale – Rosa Maria Fiore, una donna di 88 anni, è morta in seguito a una tragica caduta dalle scale nella sua abitazione in via Termini a Monreale. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la signora Fiore avrebbe perso l’equilibrio, battendo violentemente la testa al suolo e causando il decesso.

La tragedia è stata scoperta dai parenti della vittima, che si erano recati a trovare l’anziana signora nelle prime ore della mattina. Preoccupati dall’assenza di risposta, hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto ad aprire la porta dell’abitazione per consentire ai soccorritori di accedere all’interno. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari del 118, la situazione è apparsa subito chiara: Rosa Maria Fiore era già deceduta a causa dell’impatto.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso, e secondo i primi riscontri si è trattato di un tragico incidente domestico. Dopo l’espletamento delle formalità legali, la salma sarà restituita ai familiari, che potranno così organizzare i funerali per dare l’ultimo saluto alla signora Fiore.