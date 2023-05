Le fiamme in casa e un giovane vola dal sesto piano: dramma a Palermo

Paura e disperazione nel cuore di Palermo, dove si è consumata una terribile tragedia. Un appartamento in via Leonardo Ximenes è andato a fuoco e un giovane di 25 anni è volato dal sesto piano del palazzo. Il terribile episodio si è verificato intorno alle 15, al civico 19, poco distante dal quartiere Borgo Vecchio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i Carabinieri e il 118. Sul posto anche i familiari della vittima. Ora si dovrà ricostruire cosa è avvenuto, perché le fiamme nell’appartamento e come il giovane sa volato dal sesto piano.

Ma non è stata l’unica tragedia della giornata: a Monreale, infatti, una donna anziana di 88 anni, Rosa Maria Fiore, è morta a causa di un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione di via Termini. La signora Fiore sarebbe scivolata dalle scale battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari della vittima che si erano recati a trovarla di primo mattino. I soccorritori del 118 hanno tentato di salvare la signora Fiore, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano e la donna è deceduta sul posto. Dopo gli accertamenti del caso, la salma è stata restituita ai familiari per poter organizzare il funerale.