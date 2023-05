Palermo, alunno in gita scolastica ha grave malore e la nave rientra in porto

Un alunno in gita scolastica è stato colpito da un grave malore ieri sera sulla nave Gnv Aries, poco dopo la partenza da Palermo per Napoli. La nave è stata costretta a fare marcia indietro per consegnare il ragazzo ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Civico.

La decisione di far ritorno al porto è stata presa dal comandante della nave dopo una consultazione con il medico di bordo, che ha ritenuto necessario il trasferimento immediato del paziente in ospedale.

L’incidente è stato gestito con grande tempestività e professionalità, grazie alla prontezza dei soccorsi e alla cooperazione tra il personale della nave e i sanitari del 118.