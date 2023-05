Giovane si lancia dal balcone, finisce su materassi messi dai passanti

Veri e propri momenti drammatici nel pomeriggio di oggi nel rione provinciale, a Messina. Un ragazzo di 20 anni, il cui nome non è stato reso noto, si è lanciato dal balcone della sua abitazione in via Cherubini dopo essersi ferito alle braccia. Diversi passanti che si trovavano nei pressi del palazzo hanno assistito all’accaduto e, prontamente, hanno posto dei materassi sotto il palazzo sui quali è caduto il giovane.

Fortunatamente, i materassi hanno attutito la sua caduta e il giovane è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza intervenuta sul posto. Quest’ultima lo ha trasferito al vicino Policlinico per le cure del caso. I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per svolgere le indagini del caso.

Il suicidio è un argomento delicato e difficile da affrontare. Nel caso in cui tu, o qualcuno che conosci, stia vivendo una situazione di emergenza o di pericolo, esistono servizi dedicati a questo tipo di problematiche. Tra questi, il numero di emergenza 112, il Telefono Amico (02 2327 2327) attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24 e il servizio Samaritans Onlus (06 77208977), attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22. Non esitare a rivolgerti a questi servizi se hai bisogno di aiuto.