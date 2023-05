Fiasconaro festeggia 70 anni di eccellenza siciliana al Tuttofood di Milano

Fiasconaro, sinonimo di eccellenza dell’Alta Pasticceria siciliana, celebra i suoi settant’anni nel prestigioso evento Tuttofood Milano. Con sede a Castelbuono, quest’azienda di successo rappresenta la tradizione e la passione per i sapori autentici della Sicilia.

Una presenza di spicco a Tuttofood

Fiasconaro sarà tra i protagonisti di Tuttofood, la manifestazione di riferimento per il sistema agro-alimentare in programma a Fieramilano fino al prossimo giovedì. Uno spazio espositivo dedicato ospiterà gli incontri con i buyer italiani e internazionali, le interviste con la stampa e farà da cornice ai festeggiamenti per il 70esimo Anniversario dell’azienda.

La Collezione 70° Anniversario e la novità del Montenero

La Collezione 70° Anniversario racchiude alcuni dei lievitati da ricorrenza di punta di Fiasconaro, come il Panettone Tradizionale, il Panettone Albicocche e Cioccolato di Modica IGP e il Panettone agli Agrumi e Zafferano di Sicilia. Ma la novità assoluta è la creazione dolciaria realizzata per l’anniversario dell’azienda: il Montenero.

Montenero: un dolce simbolico e dal sapore autentico

Il Montenero, nato come rivisitazione del Mannetto – il primo panettone Fiasconaro – è un lievitato dall’anima

siciliana, frutto dell’incontro tra Pandoro e Panettone. L’impasto di cacao e cioccolato di Sicilia si unisce a delicate note di limone, evocando “à Muntagna“, il profiterole di papà Mario, anima e fondatore della Fiasconaro. Questo dolce racconta la continuità generazionale che oggi porta l’azienda alla sua terza generazione di Pasticceri.

Una storia di successo e amore per la Terra

La storia dell’azienda Fiasconaro di Castelbuono è scandita da una linea del tempo che racconta le tappe più

importanti di una grande sfida imprenditoriale, oggi diventata una realtà di successo in oltre sessanta Paesi.

La Favola della Famiglia Fiasconaro è quella di una famiglia innamorata della sua Terra, che con i suoi dolci

ha fatto vivere e sognare la Sicilia a milioni di persone nel mondo. Oggi, Fiasconaro significa ciò che significava 70 anni fa: passione per la bellezza, artigianalità e qualità senza compromessi, ma soprattutto, amore per la propria Terra e per le persone che con sguardo attento ed esperta manualità fanno la differenza in ogni fase della sua produzione.