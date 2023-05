Aeroitalia annuncia una nuova rotta: Palermo-Roma Fiumicino 3 volte al giorno

Aeroitalia, la compagnia aerea italiana, ha annunciato l’apertura di una nuova rotta che collegherà l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con Roma Fiumicino, a partire dal 1° giugno, tre volte al giorno tutti i giorni. L’obiettivo di Aeroitalia è quello di implementare ulteriormente il proprio network e assolvere al collegamento di un’altra regione importante e strategica per il mercato italiano.

Gli operativi effettuati con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti osserveranno gli orari seguenti:

Palermo – Roma Fiumicino: Partenza da Palermo alle 7:00 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 7:55 Partenza da Palermo alle 11:30 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 12:45 Partenza da Palermo alle 18:40 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 19:55

Roma Fiumicino – Palermo: Partenza da Roma Fiumicino alle 9:20 – Arrivo a Palermo alle 10:30 Partenza da Roma Fiumicino alle 13:40 – Arrivo a Palermo alle 14:50 Partenza da Roma Fiumicino alle 21:05 – Arrivo a Palermo alle 22:20



Il collegamento tra Palermo e Roma Fiumicino, effettuato con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti, rappresenta un’importante novità per la compagnia aerea e per il territorio siciliano. In un momento in cui il turismo è in ripresa, Aeroitalia offre maggiori opportunità per raggiungere la Capitale e per visitare una delle regioni più belle d’Italia.

“Siamo contenti di vedere crescere l’offerta verso Roma Fiumicino – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino – Grazie ad Aeroitalia, terzo vettore da e per la Capitale, a partire dal prossimo giugno, dallo scalo di Palermo ci saranno più opportunità per raggiungere Roma e questo dovrebbe calmierare i prezzi dei biglietti”.

Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer di Aeroitalia, ha dichiarato: “Nonostante le difficoltà incontrate ad operare nell’attuale regime di concorrenza, Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni in Sicilia e di mettersi al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse, mantenendo l’italianità di un servizio di trasporto aereo e sempre fiera del tricolore sul timone di coda, che vuole continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i nostri connazionali”.

Con questi operativi Aeroitalia prosegue nel suo intento di ampliare sempre più il proprio network e consentire il collegamento tra due splendide regioni italiane.