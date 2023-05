Sale in bici e si schianta contro un muro: muore un uomo davanti alla moglie

Dramma a Siracusa, dove ieri sera un turista tedesco è morto dopo essersi sentito male mentre percorreva la strada in bici in compagnia della moglie. A quanto si apprende, i due pedalavano lungo la via Elorina, quando improvvisamente l’uomo avrebbe accusato un malore, scivolando dal mezzo e battendo la testa contro un muro.

La moglie, che si trovava dietro all’uomo ma in auto, ha assistito impotente alla scena: sarebbe subito scesa dall’auto nel tentativo di soccorrere l’uomo, avvertendo anche le forze dell’ordine. Anche altri passanti si sarebbero fermati per aiutare i due.

Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia per ulteriori accertamenti sull’accaduto.