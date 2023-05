Palermo, adottato JB il cucciolo del clochard morto a piazzale Ungheria

Una storia triste ma che ci regala un barlume di speranza. Costantin Niels Winfried, 41 anni, clochard tedesco, è stato trovato morto lo scorso aprile sotto i portici di Piazzale Ungheria a Palermo. L’uomo è deceduto per cause naturali, stroncato da un malore improvviso. I passanti hanno notato che non si muoveva e hanno avvisato le forze dell’ordine, ma ormai era troppo tardi. Costantin viveva in strada da tempo, afflitto dall’alcolismo, e conduceva un’esistenza grama e solitaria. L’unica compagnia che gli rimaneva era il suo cane, JB, rimasto solo dopo la tragica scomparsa del padrone. Per JB si prospettava un triste destino in canile, come tanti randagi della città.

Grazie all’interessamento di alcuni volontari animalisti locali, però, la storia per il cagnolone ha avuto un lieto fine. JB è stato adottato e portato in una nuova casa a Messina, dove ha trovato una famiglia amorevole pronta ad accoglierlo. “Dovrei essere felice che JB abbia lasciato il canile, ma sono triste perché non potrà mai più farlo con Costantin”, ha commentato una delle volontarie che ha seguito la vicenda.

Costantin conduceva un’esistenza ai margini, invisibile agli occhi di molti, risucchiato in un “tunnel senza uscita” a causa della dipendenza dall’alcol. Le associazioni che operano a supporto dei senzatetto in città denunciano la mancanza di servizi adeguati per queste persone, spesso lasciate sole fino alla fine. La storia di Costantin e JB ci ricorda quanto sia importante non voltare lo sguardo dall’altra parte. Almeno il suo fedele amico a quattro zampe potrà condurre una vita dignitosa, circondato dall’affetto di chi ha saputo aprirgli le porte del cuore. “Addio Costantin, speriamo tu abbia trovato la pace. Il tuo JB è al sicuro. La tua storia non sarà dimenticata”