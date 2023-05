Louis Vuitton sceglie la Sicilia, il teatro Andromeda e lo spot della collezione invernale

La prestigiosa casa di moda Louis Vuitton ha scelto la Sicilia e, in particolare, il suggestivo Teatro Andromeda come location per lo spot della sua nuova collezione autunno-inverno maschile. Questa scelta conferma ancora una volta il fascino dell’isola come meta ideale per le grandi campagne pubblicitarie dei marchi più esclusivi.

Il Teatro Andromeda, un’opera d’arte tra i monti della Quisquina

Situato a Santo Stefano Quisquina (Agrigento), il Teatro Andromeda è un’affascinante struttura all’aperto realizzata dal pastore e artista Lorenzo Reina. Immerso nella natura e affacciato su panorami mozzafiato, il teatro riflette la costellazione di Andromeda ed è una popolare attrazione turistica.

Lo spot di Louis Vuitton è già diventato virale sui social media, raccogliendo numerosi like e condivisioni e contribuendo a promuovere le bellezze della Sicilia e del Teatro Andromeda.

Un teatro unico, sospeso tra cielo e terra

Con soli 108 posti a sedere su pietre grezze locali, il Teatro Andromeda offre un’esperienza intima e suggestiva, sembrando sospeso tra cielo e terra, specialmente nelle giornate brumose. La cavea è stata progettata da Reina per riflettere la disposizione delle stelle nella costellazione di Andromeda, dando l’illusione di una terrazza sospesa tra le nuvole.

La storia di Lorenzo Reina e del Teatro Andromeda

Lorenzo Reina, 61 anni, è un contadino-scultore che ha dedicato la sua vita alla creazione del Teatro Andromeda e alla cura della Fattoria dell’Arte. Abbandonò la scuola a soli otto anni per aiutare il padre pastore, ma col tempo scoprì la sua passione per l’arte e la scultura, diventando un autodidatta.

Il teatro, fiore all’occhiello della Fattoria dell’Arte

Le foto del Teatro Andromeda sono state esposte alla XVI Mostra Internazionale di Architettura della Biennale del 2018, ma Lorenzo Reina ha sempre preferito restare nella sua terra, occupandosi della fattoria e completando il teatro, simbolo dell’arte e della bellezza che la Sicilia ha da offrire.