Il Vittorio Emanuele III di Palermo cambia nome: sarà dedicato a Margherita Hack

L’istituto Vittorio Emanuele III di Palermo cambierà presto nome. La comunità scolastica ha deciso democraticamente di intitolare la scuola all’astrofisica Margherita Hack. “È stata scelta come figura carismatica, dotata di forza, determinazione e brillante intelligenza”, hanno spiegato dall’istituto.

Margherita Hack è stata la prima donna in Italia a dirigere un osservatorio astronomico e ha dato un contributo fondamentale alla ricerca nello studio e nella classificazione di molte categorie di stelle. È stata anche un’instancabile divulgatrice scientifica.

Per la comunità scolastica, le qualità intellettuali di Margherita Hack, la sua leadership e il suo impegno scientifico e sociale costituiscono un esempio per studenti e generazioni future. “La sua vita e la sua carriera possono essere uno stimolo per lo studio costante, soprattutto in questo momento storico”, hanno detto dall’istituto.

L’intitolazione a Margherita Hack è un omaggio a una donna che è riuscita a distinguersi in un ambito prettamente maschile come quello dell’astrofisica e che ha dedicato la sua vita alla scienza e alla diffusione della conoscenza. Un modello di ispirazione per i giovani studenti palermitani.