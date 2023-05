Marco Mengoni esalta la Sicilia e Palermo all’Eurovision Song Contest, “Tra i posti più belli d’Italia”

Marco Mengoni, vincitore della 73^ edizione del Festival di Sanremo, è pronto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest a Liverpool il 13 maggio con il suo brano “Due Vite”. In un’intervista recente, il cantante ha elogiato la Sicilia e la città di Palermo come alcuni dei luoghi più belli d’Italia.

Le parole di Mengoni sulla Sicilia e Palermo

Quando gli è stato chiesto quali luoghi consiglierebbe di visitare in Italia, Mengoni ha risposto: «In Italia ci sono tantissimi posti meravigliosi da visitare e tutti differenti tra loro. Oltre alle città più conosciute tipo Roma o Venezia, amo davvero molto la Sicilia per esempio. Ci sono Taormina, Siracusa, Palermo, tutte città bellissime e luoghi da visitare».

Il ritorno di Mengoni all’Eurovision

A dieci anni dalla sua prima partecipazione all’Eurovision Song Contest a Malmö nel 2013 con “L’essenziale“, Marco Mengoni è pronto a tornare su quel palco e a condividere l’energia e la forza di “Due vite”. Il brano è scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta.

La versione editata di “Due vite”

Con la versione editata a tre minuti e riarrangiata di “Due vite”, Mengoni difenderà i colori italiani all’Eurovision Song Contest 2023 direttamente nella Finale del 13 maggio, poiché l’Italia fa parte delle Big 5.

La Sicilia: un viaggio tra cultura e bellezze naturali

La Sicilia, come sottolineato da Mengoni, è una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Tra le città più affascinanti, Palermo si distingue per il suo centro storico, i monumenti e le chiese che raccontano secoli di storia. Altri luoghi imperdibili in Sicilia sono Taormina, con il suo teatro antico e le splendide spiagge, e Siracusa, la città di Archimede, con il suo fascino greco e barocco.

Il successo di Mengoni all’Eurovision può essere un’ottima occasione per promuovere la Sicilia e i suoi tesori nascosti, attirando ancora più turisti e appassionati di viaggi alla scoperta dell’isola più grande del Mediterraneo.