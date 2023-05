Grave incidente in Sicilia, scontro tra scooter e due giovani gravi: uno in coma

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Milazzo, in provincia di Messina, dove due scooter si sono scontrati frontalmente in via Palmara. Ad avere la peggio sono stati un 16enne e una 16enne, entrambi ricoverati in codice rosso all’ospedale di Milazzo.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, i due ciclomotori stavano percorrendo via Palmara in senso opposto quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato molto violento. Ad avere le conseguenze peggiori sono stati una 16enne, che si trova ora in coma in ospedale, e un ragazzo di 16 anni, anch’egli ricoverato in condizioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in codice rosso presso l’ospedale Fogliani di Milazzo. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica del tragico scontro ed accertare eventuali responsabilità.