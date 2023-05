Incidente mortale a Campofelice di Roccella: un giovane deceduto e un ferito

Campofelice di Roccella, Palermo – Un tragico incidente si è verificato questa notte a Campofelice di Roccella, un provincia di Palermo. Un tragico bilancio: è morto un giovane di 30 anni. Un altro giovane è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto lungo la Contrada Piane Nuove, dove, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto con a bordo i due giovani ha perso il controllo, finendo fuori strada e sfondando il muro di cinta di un parcheggio privato.

Il violento impatto ha causato la morte del passeggero, Andrea Finocchio, un giovane di soli 30 anni, mentre il conducente, un 37enne, è rimasto ferito e trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù. Entrambi sono di Messina.

Per estrarre il corpo del giovane deceduto dalle lamiere dell’auto incidentata, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono adoperati per portare soccorso alla vittima.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Cefalù, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’evento e determinare le cause che hanno portato alla tragedia.