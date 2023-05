Ad Altofonte screening anticancro e cardiovascolari gratuiti in piazza

Torna domani, 7 maggio, l’Open day itinerante dell’Asp di Palermo ad Altofonte. L’iniziativa è dedicata alla prevenzione e permetterà ai cittadini di accedere gratuitamente a una serie di prestazioni sanitarie effettuate direttamente sui camper dell’Asp.

Rispetto all’edizione precedente, il programma delle prestazioni si è arricchito grazie alla presenza degli screening cardiovascolare, delle malattie infettive sessualmente trasmesse (come HIV, Epatite C e Sifilide) e del visus pediatrico, rivolto ai bambini tra i 3 e gli 8 anni.

Inoltre, sarà possibile richiedere il certificato di esenzione ticket per reddito presso l’apposito sportello amministrativo.

Il “villaggio della salute” sarà allestito nella centrale Piazza Falcone e Borsellino dalle 10 alle 16.30 in collaborazione con l’amministrazione comunale locale.

Le prestazioni disponibili comprendono la mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), il Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni), la distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto), le vaccinazioni anticovid e tradizionali, lo screening cardiovascolare, delle malattie infettive sessualmente trasmesse, il visus pediatrico e lo sportello amministrativo per esenzione ticket per reddito.

L’iniziativa è un’opportunità importante per la cittadinanza di poter accedere gratuitamente a prestazioni sanitarie fondamentali e di elevata qualità.