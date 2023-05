Schianto in moto, muore motociclista di 57 anni

E’ deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale di ieri un uomo di 57 anni che, con la sua moto, si è scontrato, con una furgone sulla Statale 114, tra Siracusa e Priolo, in prossimità dell’ingresso della portineria sud della raffineria Isab Lukoil.

L’uomo è morto nelle ultime ore, al Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato con l’elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’altro veicolo: entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale: un atto dovuto come l’imminente iscrizione nel registro degli indagati del conducente del furgone. Nella serata di ieri, gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni per provare ad accertare eventuali responsabilità.