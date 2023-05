Drammatico incidente in moto, 19enne in fin di vita

Un ragazzo di 19 anni di Siracusa lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania. Il giovane è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri nella frazione di Cassibile, a sud di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale, il ragazzo era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. L’impatto è stato violento. I soccorritori hanno trasportato il ferito prima all’ospedale Di Maria di Avola, poi, vista la gravità delle condizioni e un importante trauma facciale, lo hanno trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro. Infine il ragazzo è stato portato al Garibaldi.

Stamattina un uomo di 57 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale ieri sulla statale 114 tra Siracusa e Priolo. L’uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un furgone all’ingresso sud della raffineria Isab Lukoil. Portato con l’elisoccorso al Cannizzaro, è deceduto nelle ultime ore. Le ferite erano troppo gravi. I due mezzi sono stati sequestrati.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Il conducente del furgone sarà iscritto nel registro degli indagati. Ieri sera la polizia ha ascoltato alcuni testimoni per ricostruire le responsabilità.