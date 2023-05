La regina del pop Giorgia in Sicilia tra pizze, selfie e musica

Fresca come una rosa, in jeans e maglietta, un sorriso smagliante da fare invidia al sole. La regina del pop italiano Giorgia, giovedì sera si è concessa una serata di relax in uno dei ristoranti più in voga del centro cittadino, il Toronero. Tra una fetta di pizza speciale con sopra una G gigante e selfie a go-go con tutto lo staff, la cantante si è divertita e ha mangiato una ottima pizza. I fan, ovviamente, hanno inondato di like e commenti entusiasti la pagina social del locale: “La più grande cantante italiana, che onore”.

La divina Giorgia stasera incanterà il pubblico del Teatro Vittorio Emanuele, tappa del suo tour “Blu live – Teatri lirici” che la porterà nei teatri più belli dello stivale tra maggio e giugno. Un viaggio in musica iniziato il 2 maggio dal San Carlo di Napoli. Di recente la cantante è tornata al Festival di Sanremo dopo 22 anni con “Parole dette male”, sesta classificata, in una serata che ha visto trionfare Marco Mengoni con “Due Vite”. A conquistare tutti anche il duetto con l’amica Elisa in “Luce” e il suo cavallo di battaglia “Di sole e d’azzurro”. Era il 1994 quando Giorgia debuttò a Sanremo nella sezione Giovani con “E poi”, l’anno dopo trionfò tra i Big con “Come saprei”. Auguriamo alla splendida cantante un concerto strepitoso e un’estate piena di musica!