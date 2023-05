La voce della terra è ogni giorno: un flash mob sostenibile a Palermo

Un flash mob musicale e sostenibile animerà la piazza Ruggero Settimo a Palermo, coinvolgendo appassionati di viaggi e cittadini in un’iniziativa unica per supportare lo sviluppo sostenibile.

Un evento musicale e solidale per l’ambiente

Domenica 7 maggio, dalle 18:30 alle 19:30, la piazza vicino al Teatro Politeama diventerà palcoscenico di un evento speciale: una bicicletta alimenterà un pianoforte elettrico grazie alla pedalata di volontari che faranno risuonare le note della musicista Floriana Franchina. Il flash mob, dal titolo “La voce della terra è ogni giorno”, è organizzato nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare su temi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Questo evento di Palermo, per la prima volta nel calendario del Festival, è ideato da Floriana Franchina, pianista e primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e Ghc Palermo srl benefit, start-up che si occupa di temi legati alla tutela legale dell’ambiente. Inoltre, l’evento è organizzato in collaborazione con Wwf Sicilia Nord Occidentale e Fiab Palermo Bike & Trek.

I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di:

Pedalare per fornire energia al pianoforte di Floriana Franchina

Dare un contributo concreto e lanciare un messaggio a sostegno dell’ambiente

Creare una catena di sostenibilità, dimostrando che ogni singola persona può fare la differenza

Floriana Franchina si dice coinvolta personalmente nella battaglia per l’ambiente: “Non è il pianeta ad avere bisogno di essere salvato, è l’ambiente in cui noi viviamo di cui dobbiamo occuparci, quello che rischia di non essere più come lo abbiamo conosciuto”. L’artista sottolinea l’importanza di instaurare nuove abitudini sostenibili e attente, attraverso lo studio, la conoscenza e la giusta informazione.

Il flash mob “La voce della terra è ogni giorno” rappresenta un’occasione unica per appassionati di viaggi e cittadini di unirsi in un gesto simbolico e coinvolgente, dimostrando che ognuno può fare la differenza per un futuro più sostenibile e solidale.