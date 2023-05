Compra casa a 1 euro in Sicilia e crea una villa di lusso: ora vale 570mila euro

Una donna di Chicago acquista una casa fatiscente in Sicilia per soli 1 euro, la trasforma in una villa di lusso e ora vale mezzo milione. Scopriamo la sua straordinaria storia e come ha raggiunto questo risultato.*

La scelta di Meredith Tabbone: un legame con le radici siciliane

Meredith Tabbone, una donna di Chicago, ha deciso di comprare casa in Sicilia. La sua scelta non è stata casuale: in quei comuni sono nati e cresciuti i suoi antenati italiani. Nel 2019, Meredith ha letto un articolo su persone che facevano offerte per case a 1 euro in Italia. Per gioco, ha fatto un’offerta per un «appartamento fatiscente» a Sambuca di Sicilia, paese d’origine del suo bisnonno Fillippo Tabbone. A sua sorpresa, ha vinto l’asta e ha iniziato i lavori un mese dopo.

Il processo di ristrutturazione: sfide e soddisfazioni

L’abitazione iniziale presentava numerose sfide:

– Nessuna elettricità o acqua corrente

– Tetto ricoperto di amianto

Nonostante ciò, Meredith non si è lasciata scoraggiare. Ha assunto una squadra per rimuovere il tetto in modo ecologico e ha poi acquistato la casa vuota accanto. In totale, ha impiegato 46 mesi e 210.000 sterline per costruire un rifugio di 3.000 metri quadrati con quattro posti letto.

Il risultato finale: una villa di lusso in Sicilia

Grazie all’aiuto di un architetto, Meredith ha trasformato il monolocale in una casa vacanze con quattro camere da letto. Oltre a interrare i cavi elettrici, hanno installato:

– Porte, finestre e pareti

– Una terrazza superiore e inferiore

– Una spa e una cantina

– Un camino e un forno per la pizza

Il valore dell’investimento di 230.000 sterline nella casa originale da 1 euro è stimato tra 400.000 e 500.000 sterline una volta completati tutti i lavori nell’autunno del 2023. Meredith ha voluto condividere i suoi consigli per la ristrutturazione di un immobile all’estero: «Siate pazienti, il processo richiederà tempo, imparate la lingua locale se potete e divertitevi».