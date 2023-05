Muore improvvisamente influencer siciliana, aveva 43 anni

Mondo di Instagram in lutto, è morta a 43 anni l’influencer siciliana Italia Puglisi

La Sicilia, e in particolare Messina, in lutto per la prematura scomparsa di Italia Puglisi, nota influencer molto amata su Instagram. La 43enne si è spenta due giorni fa, lasciando tre figli e il marito. Oggi, la città le ha reso omaggio con i funerali celebrati nella chiesa di San Giuliano.

Negli ultimi tre anni, Italia Puglisi è diventata un volto noto e apprezzato nel mondo dei social media grazie ai suoi video interessanti e leggeri. La sua pagina Instagram, dedicata alla cura della casa, era seguita da oltre 48mila follower che aspettavano con impazienza i suoi consigli e tutorial.

La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità di Messina e i numerosi utenti che la seguivano con affetto e interesse. In queste ore, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio da parte di concittadini e fan che volevano esprimere il proprio dispiacere per la perdita dell’amata influencer.

Italia Puglisi era una donna che ha saputo conquistare il cuore di centinaia di migliaia di italiani grazie alla sua simpatia e alle sue competenze. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e di tutti coloro che la seguivano.