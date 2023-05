Incidente mortale sulla statale, un morto e un ferito

Nuova tragedia lungo le strade siciliane. Un sinistro ha coinvolto un furgone e due autovetture, un ferito e una persona deceduta lungo la SS284.

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 284 che collega i comuni di Paternò e Randazzo, nel Catanese. Intorno alle 13.30 di oggi si è verificato uno scontro frontale tra un furgone in direzione Adrano e una Peugeot 2008 che viaggiava nella direzione opposta. Il guidatore dell’auto, un uomo di 45 anni, è morto sul colpo, mentre l’uomo alla guida del furgone è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Marco di Librino.

Coinvolti nell’incidente anche i passeggeri di una Renault Scenic su cui viaggiava una famiglia di Ragalna: fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione e sono stati trasferiti in ospedale solo per precauzione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e Adrano, i carabinieri di Paternò e la polizia stradale di Randazzo, che ha provveduto a chiudere la statale 284 dal bivio Ragalna-Paternò al bivio Scalilli in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi del caso.

La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente chiusa a Paternò, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 42,900. Lo comunica l’Anas. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata a Paternò per i veicoli diretti ad Adrano e allo svincolo di Scalilli per i veicoli diretti a Catania.