Che record in Sicilia! Nonna Maria Novara compie 110 anni: una vita di forza e resilienza

Oggi, 4 maggio 2023, Bisnonna Maria Novara ha festeggiato il suo 110° compleanno insieme ai suoi affetti più cari, la figlia, i due nipoti e i quattro pronipoti. La sua città natale, Paceco nel trapanese, ha anche voluto rendere omaggio alla sua eccezionale longevità: il sindaco Giuseppe Scarcella e gli assessori Michele Ingardia, Francesco Valenti e Giuseppe Ortisi hanno fatto visita alla signora Novara per consegnarle una targa con i migliori auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale.

La signora Novara ha trascorso la maggior parte della sua vita dedicandosi alla famiglia e al lavoro in campagna. Il sindaco Scarcella ha sottolineato che la signora Novara ha affrontato numerose sfide lungo il corso della sua esistenza, tra cui due guerre mondiali, due pandemie e la perdita del figlio Biagio Ingardia il 30 settembre 2022.

Nonostante le difficoltà incontrate lungo la strada, Bisnonna Maria Novara ha dimostrato una forza e una resilienza straordinarie, che le hanno permesso di raggiungere l’incredibile traguardo dei 110 anni.

I segreti della longevità di Bisnonna Maria Novara

Ma qual è il segreto della longevità di Bisnonna Maria Novara? Secondo la figlia della signora Novara, il segreto sta nell’amore per la famiglia e nella dedizione al lavoro in campagna. La signora Novara ha sempre trascorso la maggior parte del suo tempo all’aria aperta, coltivando l’orto e prendendosi cura degli animali. Inoltre, Bisnonna Maria Novara ha sempre mantenuto uno stile di vita semplice e in salute, evitando sostanze nocive come il tabacco e l’alcol e seguendo una dieta equilibrata e ricca di frutta e verdura.