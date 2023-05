Blitz nel Palermitano, due arresti e tre denunce

Operazione antidroga nel Palermitano vede arrestati due uomini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: sequestrati 3,6 kg di hashish e 30 grammi di cocaina.

In particolare, i Carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno effettuato un’operazione contro lo spaccio di droga, che ha portato all’arresto di due uomini, un 33enne termitano e un 43enne palermitano, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle perquisizioni, il 33enne è stato trovato in possesso di 3 chili e 400 grammi di hashish, 26 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la somma di 3.550 euro. Il 43enne, invece, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina, nonché materiale per il confezionamento.

L’indagine ha portato anche alla denuncia di altre quattro persone, tra cui un minore, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel complesso sono stati sequestrati 3,6 kg di hashish e 30 grammi di cocaina.

La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. I due arrestati sono stati convalidati dal gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il termitano e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il palermitano.