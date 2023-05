C’è l’Anticiclone africano: arriva il caldo in Sicilia!

Il maltempo, in Sicilia, è alle spalle, almeno per il momento: nelle prossime ore sole e caldo saranno le protagoniste. Si prevede, dunque, un fine settimana di bel tempo con temperature che, in alcune zone dell’Isola, raggiungeranno anche i 26 gradi. Situazione ideale per chi vorrà trascorrere un week end fuori porta. Nelle prossime ore arriva infatti l’anticiclone africano e porterà finalmente il primo caldo, un vero anticipo d’estate.

Venerdì il primo giorno di caldo

Come prevedono i meteorologi di 3BMeteo,giovedì sarà presenta ancora qualche nuvola, da venerdì “un campo di alte pressioni abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata”.

Cielo sereno e temperature in aumento

Venerdì dunque, secondo le previsioni, il cielo sarà in prevalenza sereno con temperature massime comprese tra 21°C e 23°C. I venti saranno deboli. Il mare poco mosso. Secondo le previsioni meteo anche il fine settimana sarà caratterizzato da bel tempo e caldo in aumento in Sicilia. Sabato tempo stabile e in prevalenza soleggiato ovunque. Temperature massime fino a 25°C, possibili punte di 26°C nelle aree interne. Ventilazione debole.

Domenica soleggiata

Anche domenica prevarrà il sole su gran parte della Sicilia, con temperature pressoché stazionarie e comprese tra 21 e 25 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali.