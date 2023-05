Viaggio nel gusto: il panino perfetto di Vittorio Gucci conquista Palermo

Gli amanti del cibo e delle esperienze culinarie, non possono perdere la nuova serie “Il Panino Perfetto” che ha fatto tappa nella meravigliosa Mondello e nel mercato di Ballarò, a Palermo. Vittorio Gucci, insieme alla figlia Sofia Plescia, sono i protagonisti di questo format on the road che porta alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane.

Il duo rock-chic ha attraversato diverse regioni d’Italia per raccontare le storie e le persone che si celano dietro ai prodotti a Km0, sfidando la tradizione gastronomica. Si sono immersi nei mercati locali, incontrando esperti ciceroni che li hanno guidati alla scoperta degli ingredienti di eccellenza, delle caratteristiche del territorio e dei punti di forza delle filiere agroalimentari.

Durante il viaggio, Vittorio Gucci ha preparato il suo famoso panino perfetto utilizzando gli ingredienti scovati con Sofia. Alla fine di ogni episodio, una giuria di esperti valuta il panino preparato dallo chef musicista. Tra Mondello e il mercato di Ballarò hanno presentato un panino a base di tonno, ricotta di Piana degli Albanesi, pomodoro siccagno di Corleone, “muddica”, caponata di melanzane bianca, pane di semi di papavero di girasole e salsa piccante ai peperoncini di Sicilia, spremuta di arance di Sicilia e finocchi, tutti ingredienti simbolo di una tradizione culinaria che da anni celebra Palermo nel resto d’Italia.

Ma non solo gastronomia, il viaggio della coppia padre-figlia è stato l’occasione per scoprire le bellezze del posto e immergersi nella cultura locale. Sofia, modella e aspirante attrice, ha condiviso le curiosità legate ai luoghi, al cinema e alla cultura italiana sui suoi seguitissimi social. Per rendere possibile questo viaggio, il team ha scelto un veicolo elettrico, ricaricandosi grazie al servizio Enel X Way presente su tutta la penisola italiana. Inoltre, ad accompagnare i protagonisti in questo peregrinare, ci sono state diverse aziende come Noova, Olio Torre Dieciventi, Birra Castello, le salse Ben Fatto di Vittorio Gucci, Love Load, Futility Design Exploration, e Desalpes Bakery.

La serie “Il Panino Perfetto” andrà in onda a maggio su Food Network, realizzata da Big Bang Production. Non perdete l’occasione di scoprire le eccellenze gastronomiche italiane e di immergervi nella cultura locale attraverso gli occhi di Vittorio e Sofia!