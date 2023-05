Palermo: 52enne cade dal quarto piano e resta vivo

Un uomo di 52 anni originario di Palermo è sopravvissuto miracolosamente dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo in Piazza Scaffa, nel centro storico del capoluogo siciliano. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8. Il cinquantaduenne, di cui non sono state rese note le generalità, è caduto da un’altezza di circa 12 metri finendo all’interno del lucernario del palazzo.

Nonostante l’importante caduta, l’uomo è rimasto cosciente ed è stato trasportato immediatamente in ospedale. Ha riportato fratture alle gambe, ma i medici stanno effettuando ulteriori esami per escludere eventuali lesioni interne. Le sue condizioni sono serie ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno prestato il primo soccorso alla vittima, e un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, da un possibile suicidio a una caduta accidentale.