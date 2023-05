Monreale, 16enne sferra pugno al comandante dei Vigili Urbani e lo manda in ospedale

Momenti di tensione ieri mattina a Monreale in piazza Canale dove il comandante dei Vigili Urbani di Monreale, Luigi Marulli, è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un 16enne.

Secondo quanto ricostruito, Marulli stava svolgendo il suo lavoro, occupandosi della viabilità cittadina, particolarmente intensa durante i festeggiamenti in onore del SS Crocifisso. Il comandante ha chiesto all’autista di un veicolo di fermarsi poiché il passaggio era chiuso per la presenza dei Carretti siciliani. Uno dei passeggeri del mezzo, un minorenne di 16 anni, ha iniziato a offenderlo e minacciarlo per poi scendere dall’auto e scagliarsi con violenza contro Marulli, colpendolo al volto con un pugno.

Il giovane è stato poi fermato e condotto nella vicina caserma della polizia municipale. Nonostante la minore età, dovrà ora rispondere del reato di percosse e aggressione a pubblico ufficiale. Per Marulli, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia, i medici hanno riscontrato ferite con una prognosi di 8 giorni.