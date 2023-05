Dramma in Sicilia, vola in precipizio con il trattore e muore

Un tragico evento ha colpito la comunità di Licodia Eubea, in provincia di Catania, dove un uomo di 62 anni, Salvatore Savoca, ha perso la vita in un incidente con il suo trattore. Scopriamo i dettagli di questa triste vicenda.

Cronaca dell’incidente

Il 62enne Salvatore Savoca è precipitato ieri col suo trattore in un burrone lungo la Strada Provinciale 38 in territorio di Licodia Eubea. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e dell’eliambulanza, non c’è stato nulla da fare per salvare l’agricoltore. È stato necessario il recupero del corpo da parte dei Vigili del Fuoco di Caltagirone.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Al momento, non è chiaro se Salvatore Savoca sia morto a causa delle ferite riportate nella caduta o per un malore.

Ipotesi malore per l’uomo

Prima dell’incidente, l’agricoltore aveva chiamato a casa perché non si sentiva bene. Non è escluso che sia caduto nel burrone in seguito ad un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. Le indagini sono ancora in corso per determinare la causa precisa della morte. Salvatore Savoca lascia moglie e tre figli.