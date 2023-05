Cristina D’Avena a Messina mangia una mega arancina

Un vero e proprio tour de force quello affrontato da Cristina D’Avena lo scorso weekend. Sabato dopo aver fatto tappa a Catanzaro per esibirsi in occasione della festa organizzata per il quattordicesimo anniversario del centro commerciale Le Fontane, la cantante bolognese è sbarcata in Sicilia. Cristina D’Avena si è esibita a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, in occasione di uno speciale Cartoon Party tenuto all’area ex Pirelli. Domenica, invece, è approdata a Catania.

Una pausa golosa nella Città dello Stretto

A Messina, la fatina dei cartoni animati si è concessa una pausa durante la quale ha assaggiato un mega arancino. L’artista ha mostrato il suo peccato di gola sui social e la foto è diventata subito virale. “Un piccolo arancino qui a Messina… Ce la farò a mangiarlo tutto??”, recita la didascalia dell’immagine. Tantissimi i commenti, alcuni decisamente ironici.

Le celebrità che mangiano le arancine

Lo scatto social di Cristina D’Avena ha fatto il giro del web. L’artista bolognese tra un’esibizione e un’altra si è concessa un momento di pausa e non ha potuto fare a meno di degustare l’arancino messinese, postando una foto sui propri canali social. Cristina D’Avena ha poi pubblicato alcune foto ringraziando Messina per l’accoglienza e il pubblico per il calore manifestato durante il concerto che, come avviene ovunque, ha registrato il pienone. Nei giorni scorsi anche Laura Pausini aveva postato su Instagram le foto di due arancine, anzi arancine e arancini rispettivamente mangiate a Palermo e a Catania per non offendere né i catanesi nei palermitani nel corso del suo tour nelle radio in occasione dei suoi trent’anni di carriera. Insomma, la cucina siciliana e le arancine in particolare mettono d’accordo proprio tutti.