Da Amici a Monreale, Samuele Segreto sul palco di Piazza Guglielmo II

Samuele Segreto, il giovane talento di Monreale meglio conosciuto come Samu, si esibirà oggi, 1 maggio, alle 18:00, sul palco di Piazza Guglielmo II. Il ballerino, che si è fatto notare per il suo stile versatile e moderno durante la sua partecipazione ad Amici 2023, vuole ringraziare i suoi concittadini per il supporto ricevuto durante il noto talent show di Canale 5.

Reduce dalle riprese del film “Stranizza D’Amuri” di Beppe Fiorello, in cui riveste un ruolo da protagonista, Samu ha accettato con entusiasmo l’invito dell’amministrazione comunale di Monreale. L’evento si svolgerà in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, offrendo ai monrealesi la possibilità di applaudire dal vivo il loro beniamino.

Insieme a Samu, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, sarà presente sulla piazza per consegnare al giovane talento un riconoscimento per aver portato la città alla ribalta nazionale attraverso l’arte della danza. “Siamo davvero felici e orgogliosi di avere Samuele domani a Monreale”, ha dichiarato Arcidiacono, aggiungendo: “Lo ringrazio davvero tanto per aver accettato senza pensarci nemmeno un secondo, il nostro invito”.

Il ritorno di Samu nella sua città natale è una notizia entusiasmante per i fan di Amici e per la comunità di Monreale. Con il suo talento, il giovane ballerino ha dimostrato che la passione per l’arte e la determinazione possono portare al successo anche oltre i confini della propria città.

L’appuntamento è quindi per oggi, 1 maggio, alle 18:00 in Piazza Guglielmo II, quando Samuele Segreto, il talento di Monreale, salirà sul palco per celebrare il successo ottenuto ad Amici e ringraziare i suoi sostenitori.