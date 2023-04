Eccellente risultato per la Sicilia, inserita tra le mete top dell’estate

Ancora una volta la nostra isola si distingue come destinazione di punta per le vacanze, conquistando un posto di rilievo nella classifica delle migliori destinazioni da visitare in Europa e nel mondo per una vacanza all’insegna del sole, realizzata dal Club Med.

Tra i risultati della ricerca spicca Palermo, che con un punteggio di 69,5 su 100 si aggiudica il quarto posto in Europa e il primato di località europea con il clima più caldo in autunno. Un ulteriore motivo di vanto e orgoglio per la Sicilia, che grazie alle sue bellezze naturalistiche, al patrimonio storico-architettonico, alla cultura e alle tradizioni, al calore e all’accoglienza della sua gente, si riconferma una meta ambita in tutte le stagioni.

Con l’avanzare della bella stagione e il desiderio di relax cresce la voglia di mare, di spiagge assolate e acque cristalline dove rifugiarsi, e la Sicilia è senza dubbio la destinazione ideale, capace di regalare emozioni e ricordi indelebili. Secondo l’analisi del Club Med, che ha selezionato le destinazioni europee e mondiali più adatte per una vacanza estiva, con la Sicilia a brillare è Palermo, quarta in Europa e con ben 10 ore di luce solare al giorno che permettono di godere appieno delle bellezze del capoluogo siciliano.

Un dato che certifica ancora una volta le potenzialità della nostra isola, dal paesaggio al clima, e invita a vivere la Sicilia non solo d’estate ma durante tutto l’anno.

Al primo posto in Europa si posiziona il Portogallo, seguito da Grecia, Spagna, Italia e Croazia. Medaglia d’oro per Faro, che ha ottenuto un punteggio di 87,7 su 100; secondo gradino del podio per Atene, in Grecia (84,1 su 100), terzo per Marbella, in Spagna, con un punteggio di 82,7. Al quarto posto troviamo la Sicilia, con Palermo con un punteggio di 69,5 su 100 e vince anche il primato di destinazione europea più calda in autunno. Al quinto posto invece Dubrovnik, in Croazia, con un punteggio di 56,8 su 100.Tutte destinazioni da apprezzare non solo in estate ma anche durante il periodo invernale, grazie alle temperature quasi sempre miti e accoglienti.

Se, invece, si considerano solo i mesi estivi, Gerusalemme è la migliore destinazione al mondo per ottenere il massimo da ogni giornata di sole (ha una media di 12 ore di luce solare al dì). A seguire cinque destinazioni, tutte con una media di 11 ore di luce solare al giorno nel corso dell’estate: Marrakech in Marocco, Faro in Portogallo, Marbella in Spagna, Atene in Grecia e Dubrovnik in Croazia. Ovviamente non manca la Sicilia con Palermo, che scende di qualche posizione con 10 ore di luce solare al giorno, insieme a Bodrum, in Turchia.